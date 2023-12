Zwei Kinder schwer verletzt Geländewagen erfasst zwei Schüler in Uedem und flüchtet

Am Dienstagmorgen (12. November 2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht in Uedem am Kreisverkehr Bahnhofstraße / Gustav-Adolf-Straße / Meursfeldstraße. Zwei Geschwisterkinder im Alter von zwölf und 13 Jahren wurden von einem SUV erfasst, zu Boden geschleudert und schwer verletzt.