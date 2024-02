Sozialwohnungen am Nordring Geförderter Wohnungsbau und Planung einer PV-Anlage in Goch

Neben dem Ringschluss und der Bahnquerung standen auf der Tagesordnung des Gocher Bau- und Planungsausschusses weitere interessante Themen. Zum Beispiel das Vorhaben einer Grundstücksgemeinschaft, an der Ecke Nordring/Klever Straße ein Mehrfamilienhaus zu errichten. Wie berichtet besteht der Wunsch, im Hintergrund der Villa Vrede, die als Bürogebäude genutzt wird, ein größeres Haus zu bauen. Elf öffentlich geförderte Sozialwohnungen sollen realisiert werden. Der Lückenschluss ist auch städtebaulich genau das, was an dieser Stelle wünschenswert sei, betonte Fachbereichsleiter Wolfgang Peiter. Die verwilderten Bäume, die dafür von dem Grundstück weichen müssen, werden an anderer Stelle ausgeglichen. Parkplätze gibt es auf der Fläche schon jetzt in ausreichender Menge. Die Politik hatte keine Bedenken, der vorhabenbezogenen Bebauungsplanänderung zuzustimmen.