Gedenkstunde zur Pogromnacht Erinnern an jüdische Kinder aus Goch

(nik) Wie in vielen anderen deutschen Städten wurde im November 1938 auch die Gocher Synagoge von Nationalsozialisten niedergebrannt. Das Gebetshaus an der Herzogenstraße stand morgens gegen sechs Uhr in Flammen. Die im Obergeschoss lebende Familie Cohen verlor weit mehr als ihr Zuhause. Das Mädchen Margot war eines der wenigen, das mit dem Leben davon kam. Die meisten damals in Goch lebenden Juden, Kinder wie Erwachsene, wurden ermordet. Auch solche Kinder, die von ihren Eltern in die vermeintlich sicheren Niederlande gebracht wurden, entkamen ihren Verfolgern meist nicht. Margot Cohen überlebte den Holocaust im Ausland. Die Gesamtschülerinnen Leonie Nickel und Madja Neumann lasen bei einer kurzen Gedenkstunde ihre Erinnerungen vor.