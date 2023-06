Austauschschüler zu Gast Finnisches Lebensgefühl in Goch

Ein ganz großer Finnland-Fan lebt seit einigen Jahren in Goch und bemüht sich nach Kräften, die Menschen aus dem skandinavischen Land mit denen am Niederrhein zusammenzubringen. Jacqueline Dertinger, Lehrerin am Gocher Förderzentrum, hat zusammen mit ihrem Mann lange in Finnland gelebt und kümmert sich für die Deutsch-Finnische Gesellschaft NRW um den Schüleraustausch. Sogar zum echt finnischen Saunieren in einer mobilen Gartensauna bei ihr zuhause am Hunsberg hat sie schon mal eingeladen: Das Ehepaar Dertinger versucht, das finnische Lebensgefühl auch in der neuen Heimat zu bewahren. Klar, dass eine der Austauschschülerinnen an der Gesamtschule Mittelkreis während ihres Goch-Aufenthalts am Hunsberg untergebracht ist.