Kessel : Linsensuppe und gute Gespräche

Carolin Beyer (Mitte) mit interessierten Pflanzenfreundinnen in Kessel. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch-Kessel Die erste Samentauschbörse im Garten der Viller Mühle lockte zahlreiche Besucher an. Infos über das Naturgärtnern.

Von Antje Thimm

. Die Wiese an der Viller Mühle zwischen Kessel und Hommersum war an diesem Nachmittag voller Leben. Rund um ein herbstliches Lagerfeuer in der Feuerschale führten zahlreiche Besucher angeregte Gespräche, und die meisten hatten etwas mitgebracht: kleine von Hand beschriftete Tüten oder Dosen gefüllt mit den verschiedensten Samen. Diese wurden getauscht, aber nicht nur die Samen wechselten die Besitzer. Denn, wer selber Samen zieht, der gärtnert auch und kann davon berichten. So wurden bei der ersten Samentauschbörse an der Viller Mühle auch viele Erfahrungen ausgetauscht, zum Beispiel welcher Kompost für welche Pflanzen gut ist oder wie man eigentlich Tomatensamen trocknet. „Ich bin total begeistert, dass so viele gekommen sind“, freute sich Carolin Beyer, Initiatorin der Samentauschaktion. Sie ist es auch, die vor eineinhalb Jahren auf dieser Wiese gleich neben der historischen Öl- und Getreidemühle, einen Garten nach dem Prinzip der Permakultur angelegt hat. Beim Samentausch waren Tomatensamen besonders gefragt. Aber auch spezielle Bohnen, Salatsorten und Chili waren im Angebot.

„Ich bin überrascht, dass es so viele Chilisorten gibt“, sagte Carolin Beyer und zeigte einen ganzen Stapel von Briefumschlägen, jeder mit einer anderen Sorte Chilisamen. Aus der direkten Nachbarschaft zu Gast war die Autorin Dorothee Dahl. In ihrem Podcast „Expedition Leben“, in dem sie Menschen mit „nicht alltäglichen Lebensentwürfen“ vorstellt, hat sie ein Gespräch mit Carolin Beyer veröffentlicht, die nach ihrem Bachelor-Abschluss in Sport- und Gesundheitsmanagement zehn Jahre lang durch die Welt reiste und auf verschiedenen Kontinenten lernte, wie die Menschen zum Beispiel Gemüse anbauen und sich selbst versorgen. Sie studierte auch an der English Gardening School London und arbeitet jetzt als Gartengestalterin. Dorothee Dahls Ehemann Frank Fritschy hat den in unmittelbarer Nähe liegenden Viller the Garden entworfen. Er brachte statt Samen Astern-Pflanzen mit und stellte sie auf einen Tisch, der bereits voller verschiedener Pflanzen war, darunter Kräuter und Wildblumen. Die Samen und Pflanzen waren für die Besucher alle kostenlos.

Info Dauerhafte Landwirtschaft Permakultur Übersetzt „dauerhafte Landwirtschaft“ .(englisch „permanent agriculture“). Das Prinzip folgt den natürlichen Kreisläufen der Natur, es wurde in den 70er Jahren von den Australiern Bill Mollison und David Holmgren entwickelt. Carolin Beyer Sie beschreibt Permakultur als „Gestalten und Beleben eines nachhaltigen Ökosystems, das mehr gibt als es benötigt“.