Angrenzendes Wohnhaus beschädigt Garage stand in Goch in Vollbrand

Zu einem Brand einer Garage ist es am Donnerstag (28. Dezember 2023) gegen 2 Uhr in der Nacht am Boeckelter Weg in Goch gekommen. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses entdeckte in der Nacht den Brand und informierte ihren Mann, der dann die Feuerwehr alarmierte. Bei Eintreffen der Feuerwehr sowie der Polizei stand die Garage bereits im Vollbrand.