Nach Fahrzeugbrand in Pfalzdorf Wie es zu Feuer in einem Müllwagen kommen kann

Das Fahrzeug wird vorerst nicht einsatzbereit sein, die Schadensbehebung kostet Geld und eine Menge freiwilliger Feuerwehrleute verließen am Mittwoch vor der Zeit ihre Arbeitsplätze, weil sie der Alarmierung folgen mussten. Gründe genug also, darauf zu achten, dass nicht Fahrlässigkeit ein Feuer verursacht. Im Wald keine Zigarette wegzuwerfen oder nahe der trockenen Hecke besser kein Unkraut abzuflämmen – daran denken die meisten Menschen. Dass auch Abfall ein Brandrisiko birgt, ist vielen weniger bewusst. Zu einem solchen Vorfall kam es am Mittwoch bei einem Entsorgungsfahrzeug der Firma Schönmackers, das Sperrmüll geladen hatte und im Bereich Pfalzdorf unterwegs war. Es ist gar nicht so selten, dass sich Abfall entzündet, sagen Fachleute. Und meist liege das an falscher Behandlung durch die Verbraucher.