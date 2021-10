Schule : Gaesdoncker auf Inlinern beim Berlin-Marathon

Goch Begleitet von einer Gruppe Eltern und anderer Fans reiste der Inliner-Sportkurs der Q2 des bischöflichen Internatsgymnasiums Gaesdonck nach Berlin, um dort am Marathon teilzunehmen. Auf Rädern, wofür sie lange hart trainiert hatten.

(RP) Bereits zum neunten Mal nahmen Schülerinnen und Schüler der Gaesdoncker Q2, Ehemalige und einige Eltern am Inliner Marathon in Berlin teil, insgesamt waren es 52 Läuferinnen und Läufer. Sie wurden von einer 20-köpfigen Fangemeinde begleitet. Sportlehrer Pawel Zalewski hat die Schüler wie in all den Jahren zuvor intensiv vorbereitet und vor Ort gecoacht. Er habe die Jugendlichen dabei unterstützt, über sich hinaus zu wachsen, sagen die Eltern dankbar.