Bildung : Jetzt bewerben für Teilnahme am Gaesdoncker Kindercollege

Goch Besonders begabte Kinder aus dem gesamten Kreis Kleve sind eingeladen, am Gaesdoncker Kinder College in Goch teilzunehmen. Die Bewerbungsfrist hat begonnen.

Im Kinder College beschäftigen sich die Jungen und Mädchen mit Informatik, Naturwissenschaften, Chinesisch und vielem mehr. Die Ergebnisse können sich sehen lassen, das bestätigen auch Fachleute aus dem Forschungsbereich der Begabungsförderung. Das Team der Dozenten freut sich nun auf das neue Trimester, in dem Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik sowie Chinesisch, Englisch, Kunst und Niederländisch zur Wahl stehen. Die Kurse sind so konzipiert, dass die wissenschaftlichen Inhalte kindgerecht und projektartig bearbeitet werden. Markus van Briel löst als Leiter den bisherigen Koordinator Thorsten Kattelans ab.

940 Grundschüler aus dem Kreis Kleve haben in den letzten zehn Jahren an dem begabungsfördernden Programm teilgenommen, das in kleinen Lerngruppen von maximal zehn Personen durchgeführt wird. Die Eltern und Kinder im Kreis Kleve sind von dem angebotenen Programm und dem Konzept überzeugt – das zeigen die alljährlichen Bewerbungszahlen, die etwa doppelt so hoch sind, wie Kinder teilnehmen können. „Ein solches Angebot für Grundschülerinnen und Grundschüler sucht seinesgleichen im ganzen Land und bereichert die Bildungslandschaft am unteren Niederrhein“, berichtet van Briel, der bis zum letzten Studienjahr den Kurs Chemie geleitet hat. In unzähligen Gesprächen mit Eltern, deren Kinder teilgenommen haben, bestätigte sich, dass die Kinder mit enormer Freude bei der Sache waren und komplexe Zusammenhänge ‚spielend’ durchschaut haben.