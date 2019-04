Projekt : Sie schicken Kinder auf große Tour

Goch Der Sozialpädagoge und Filmer Thomas Binn arbeitet seit vielen Jahren daran, das Selbstbewusstsein von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Acht Jungen und Mädchen von vier Schulen starten jetzt zu einer einzigartigen Radtour.

Dieser Trip wird ganz anders sein als alle, die er bisher organisiert hat. Denn diesmal fährt Thomas Binn, bekannt durch sein alljährliches Projekt „Zielpunkt Meer“, den Kindern mit Abstand hinterher. Vier Mädchen und vier Jungen, Schüler sechster und siebter Klassen, machen sich am 25. Mai mit ihren Fahrrädern auf den Weg längs durch Deutschland. An der früheren innerdeutschen Grenze entlang bis an die Ostsee wollen sie strampeln. Am Ende wird es über die Aktion einen Film geben, denn Binn – zugleich Sozialpädagoge und Filmer – behält die Gruppe auf Distanz im Auge.

Im Collegium Augustinianum Gaesdonck, einer der teilnehmenden Schulen, fand das Pressegespräch statt. Auch Vertreter dreier anderer Schulen waren dabei: Achim Diehr, Direktor des Gelderner Lise-Meitner-Gymnasiums, Karl Hagedorn, Chef des Kevelaerer Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, Rose Wecker, Schulleiterin der Gesamtschule Am Forstgarten in Kleve. Doris Mann als Hausherrin vertrat die Gaesdonck, und Ute Friese von der „Aktion Kindertraum“ war für den Sponsor dabei: Der deutschlandweit tätige Verein erfüllt nicht nur schwerkranken Kindern Herzenswünsche, sondern möchte auch anderen Kindern helfen, selbstbewusst die schwierigen Jahre der Jugend anzutreten. Denn klar ist: Wer vier Wochen lang praktisch auf sich allein gestellt war, kehrt anders nach Hause zurück. Daran glaubt offenbar sogar die Bezirksregierung, die die Jungen und Mädchen vier Wochen lang vom Schulbesuch freistellt.

Hilfe Nur in Notfällen und wenn die Kinder danach fragen, will der Projektleiter helfen. Die Filmer fahren mit Abstand hinterher.

Idee Thomas Binn lädt seit 16 Jahren Kinder aus der Region ein, in den Sommerferien eine große Radtour zu unternehmen. Jetzt soll eine solche Fahrt in Eigenregie der Teilnehmer stattfinden.

Es geht um soziales Lernen, darum, Erfahrungen im Alltag zu machen, die an keinem Schulpult möglich sind. „So vieles, was für uns früher selbstverständlich war, geht heute an Kindern vorüber: Ihr Radius, in dem sie sich selbstständig bewegen, beträgt im Schnitt 200 Meter – die Eltern fahren sie ja überall hin“, weiß Binn, der selbst Vater ist. Im Wald herum stromern, Hütten bauen, mit dem Rad Freunde im Nachbarort besuchen – wer kennt das noch? „Ich möchte den Jugendlichen zeigen, dass sie aus sich selbst heraus etwas schaffen können und dass es sich lohnt, ein Ziel zu verfolgen“, erklärt der Kevelaerer. Im Frühjahr kommenden Jahres sollen sich die Jungen und Mädchen als „Helden“ in einem abendfüllenden Film erleben. Der vermutlich ähnlich wie Binns „Ich.Du.Inklusion“ für einige Aufmerksamkeit sorgen wird.