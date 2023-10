Konzert in Goch Luftwaffen-Musikcorps spielt für Kinderklinik im Irak

Wenn Pauken und Trompeten die Aula des Collegium Augustinianum Gaesdonck wieder mit ihrem Klang ausfüllen, wenn begeisterte Zuschauer sich von ihren Plätz erheben und zum Takt der Musik mitklatschen, und wenn am Ende der Verein „Lachen Helfen – Kinder in Not“ wieder einen großzügigen Spendenscheck entgegennehmen darf, dann ist das Luftwaffenmusikkorps Münster zu Gast. Am Dienstag 7. November steht das Ensemble aus der westfälischen Metropole zum inzwischen 25. Mal auf der Bühne der Gaesdonck. Wie jedes Jahr wollen die Musiker in Luftwaffenuniform ihr Publikum auch dann wieder begeistern.