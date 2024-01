Internat in Goch Gymnasium Gaesdonck startet mit Schulhymne ins Jubiläumsjahr

Die neue Hymne ist der Auftakt zum Gaesdoncker Jubiläumsjahr. Vor 175 Jahren, im Jahre 1849, wurde die Internatsschule in dem früheren Augustinerchorherrenkloster gegründet. Seitdem hat das Haus viel erlebt und sich immer wieder gewandelt. Stand in den Anfangsjahren im 19. Jahrhundert vor allem die Ausbildung junger Männer zum Priesterberuf im Vordergrund, ist die Gaesdonck heute eine weltoffene, sehr moderne Einrichtung für Jungen und Mädchen, die ihren Platz als Gymnasium am Niederrhein und deutschlandweit als Internatshaus gefunden hat. Die katholische Eigenprägung der Stiftung ist dabei immer noch spürbar, auch wenn man heute nicht mehr getauft sein muss, um einen Platz an der Gaesdonck zu bekommen und auch das Bistum Münster auf dem Gocher Campus nicht mehr so präsent ist wie in alten Tagen.