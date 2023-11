Eindringliche Worte Joachim Gauck stellt sich in Goch schützend vor die Demokratie

Deutschland hat in den vergangenen Jahren viel falsch gemacht, sagt Joachim Gauck, der bis 2017 Präsident der Republik war. Der frühere evangelische Pfarrer, der 1940 in Rostock geboren wurde und sich im Widerstand gegen die SED-Diktatur engagierte, weshalb ihm nach der Wende die Leitung der Stasi-Unterlagen-Behörde anvertraut wurde, war jetzt Gastredner beim Wintervortrag in der Gaesdoncker Aula. Zu ihrer Vortragsreihe laden die Deutsche Atlantische Gesellschaft und das Zentrum Luftoperationen der Bundeswehr in Kalkar regelmäßig hochrangige Vortragende ein. Gaucks Thema war „Unsere Demokratie muss wehrhaft sein“.