Goch : CDU-Kandidaten bei der Senioren Union

Die CDU-Bürgermeisterkandidaten Gabi Theissen (Bildmitte) und Jan Baumann (links) waren zu Gast bei der Senioren Union in Goch. Foto: CDU

Gabi Theissen und Jan Baumann stellten sich den Fragen der Senioren Union Goch.

Pitz begrüßte auch, dass sich zwei Kandidaten zu Verfügung stellen und damit ein wirklich demokratisches Verfahren innerhalb der Gocher CDU stattfinden kann. Das solle aber nicht verhindern, kritische Fragen an die Kandidaten zu stellen. Nach kurzer Vorstellung der Kandidaten über wichtige Stationen im Leben der beiden, konnte die Fragerunde beginnen. Themen der Fragerunde waren die Stadtentwicklung, die Einstellung neuer Beamter für den digitalen Bereich und die Leitung der Gruppe. Ein wichtiges Thema war auch das Erscheinungsbild der Stadt, vor allem der städtischen Anlagen. Die Fragerunde endete mit einem Dankeschön an die Kandidaten, aber auch an die Mitglieder der SU für eine faire Fragerunde.