Innenausbau kommt voran So sieht es derzeit im Fünf-Ringe-Haus aus

Goch · Die Baustelle neben dem Gocher Rathaus geht so langsam in die Zielgerade: Die Gewerke für den Innenausbau sind an der Reihe, Ende des Jahres soll alles fertig sein.

18.05.2023, 05:45 Uhr

Unterm Dach wäre eigentlich noch viel Platz, aber diese Räume dürfen aus Brandschutzgründen nicht genutzt werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Anja Settnik

Das wohl prominenteste Denkmal der Stadt Goch prägt seit Jahrhunderten den Marktplatz. Aber nur von innen ist zu sehen, wie umfassend der Umbau des spätgotischen Patrizierhauses sein wird. Seit neue Zwischendecken eingezogen sind, lässt sich besser vorstellen, wie es demnächst aussehen und wie es zu nutzen sein wird. Das Herzstück ist dabei eine zehn Meter hohe Treppenanlage, die vor Ort aus Betonteilen zusammengebaut wurde. Rainer Voß vom Architekturbüro Völling legt jedem Interessenten den Film von Goch TV über die Installation dieses zentralen Bauteils nahe. Auch die aufwendige Gründung mit Bohrpfählen ist dort zu sehen. Längst sind diese Stützen im Boden verschwunden und tun nun „unsichtbar“ ihren fundamentalen Dienst.