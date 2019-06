Uedem : Müllsammelaktion in Uedem sehr erfolgreich

Uedem Mitglieder des Heimatvereins und der Pfadfinder sammelten im Laufe eines Aktionstages fünf Kubikmeter an Unrat.

(RP) Gut 50 Teilnehmer, hatten die Pfadfinder und der Heimatverein in Uedem zusammengetrommelt, um die Gemeinde Uedem auch in diesem Jahr von achtlos weggeworfenem Unrat zu befreien. Systematisch wurden in kleinen Gruppen die verschiedensten Orte in Uedem aufgesucht, abgegangen und dabei sehr viel Müll gesammelt.