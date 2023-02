Fraktion und Partei Führungswechsel bei der Gocher SPD

Nach knapp 30 Jahren im Rat und davon 15 Jahre lang als Fraktionsvorsitzender hat Klaus-Dieter Nikutowski nun eine Nachfolgerin gefunden: Vor kurzem wurde Jutta Seven zur neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die 51-Jährige gehört erst seit dieser Wahlperiode dem vierköpfigen Team an und wurde von Nikutowski darauf vorbereitet, zur Halbzeit zu übernehmen. „Ich brauchte die Zeit, um mich einzuarbeiten, die Themen kennenzulernen und natürlich auch die Abläufe in den Gremien“, sagt Seven. Als immer schon politisch interessierte und aktive Frau hat sie aber keine Bedenken, mit der neuen Aufgabe zurecht zu kommen. „Und Klaus-Dieter bleibt uns ja erhalten, er wird mich sicher weiter unterstützen“, meint sie. Was der 73-Jährige bestätigt.