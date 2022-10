Geschichte und Geschichtchen : Stadtführungen zeigen die besonderen Seiten von Kevelaer

Das „Portal der Versöhnung“ von Bert Gerresheim steht im Mittelpunkt einer Führung. Foto: Stadtmarketing Kevelaer/Stadtmarketing

Kevelaer Viel Hintergrundwissen, aber auch nette Anekdoten vermitteln die kundigen Stadtführer bei den Spaziergängen durch die Wallfahrtsstadt.

Kunstführung, Geschichte und Geschichtchen über Kevelaer oder Gutes für die Gesundheit – die besonderen Highlights im Herbst lohnen einen Besuch in der Marienstadt. Das Kevelaer Marketing hat wieder ein abwechslungsreiches Führungsangebot erarbeitet. Tickets für die Führungen sind in der Tourist Information oder im Ticketshop erhältlich.

Geschichte und Geschichtchen – aus und über Kevelaer Interessierte erfahren in dieser Führung Besonderheiten aus und über Kevelaer. Wie kamen die Kevelaerer Restaurants zu ihren Namen? In welchem Bett schlief Kardinal von Galen? Woher kommt der typische Pilgerschnaps? Dies und vieles mehr erfahren Teilnehmer bei diesem Rundgang durch die Stadt. Alltagsgeschichten und nicht ganz alltägliche Geschichten gibt es da zu hören. Am Samstag, 15. Oktober, um 14 Uhr startet die Führung an der Tourist Information am Rathaus.

Goldener Herbst – Wanderführung Der Herbst hat sich seit jeher einen Namen als „schönste Jahreszeit zum Wandern“ gemacht. Die geführte Wandertour am Samstag, 22. Oktober, startet um 9.30 Uhr in der Stadt am Solegarten St. Jakob und führt über die Bauernschaft Keylaer bis Schloss Wissen in Weeze. Weiter geht es durch das Waldgebiet Vorselaer. Über den Nierswanderweg inmitten der typisch niederrheinischen Landschaft geht es zurück nach Kevelaer.

Bert Gerresheim – Die Jubiläumsführung Ein Jubiläum wird gefeiert. Vor genau 25 Jahren wurde eines seiner überragenden Werke, das Portal der Versöhnung, eingeweiht. Der Düsseldorfer Künstler Bert Gerresheim schuf zahlreiche Skulpturen und Kunstwerke auf seine ganz eigene und bewundernswerte Art und prägte so das Stadtbild Kevelaers. Kreuzweg, Marienstele, Der Pilger oder die Apokalypse. Nicht zu vergessen die drei Portale der Marienbasilika und seine Werke in der St. Antonius-Kirche. Bei der Jubiläumsführung am 26. Oktober um 16 Uhr wird gezeigt, wie Bert Gerresheim auf einzigartige Weise die kirchliche und politische Geschichte Kevelaers und der Welt verarbeitet. „Bei dieser Führung werden die vielen Besonderheiten in seinen Werken betrachtet und erklärt. Ich freue mich schon sehr, allen Interessierten Details zeigen zu dürfen, die vielleicht erst auf den zweiten Blick zu sehen sind“, sagt Mechtild Jansen, Gästeführerin der Wallfahrtsstadt Kevelaer, zu dem Angebot.

Friedhofsführung – Was alte Grabsteine erzählen Am 5. November um 14.30 Uhr findet ein herbstlicher Spaziergang über den alten Kevelaerer Friedhof statt. Stattliche Grabmale, vermooste Kreuze, Putten und Stelen erzählen allesamt Geschichten von denen, die dort für immer schweigen. Ein ganz besonderer Rundgang mit Blick auf die traditionelle Grabkultur.