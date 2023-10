Mieter und Fassade So verwandelt sich der „Kaufland“-Komplex in Goch

Länger als gedacht dauert der Umbau des früheren Kaufland-Gebäudes in Goch. Noch immer ist kein Termin für eine Wiedereröffnung bekannt, die Arbeiten sind jedoch in vollem Gange. Ursprünglich war die erneute Inbetriebnahme für November 2023 geplant gewesen, doch daraus wird nichts. Während kaum abzuschätzen ist, was sich im Inneren der Immobilie vollzieht, können aufmerksame Passanten inzwischen immerhin erkennen, wie das Einkaufszentrum künftig von außen aussehen wird. Anstelle des Blicks auf den nackten Beton, teilweise mit Efeu bedeckt, wird jetzt eine grafische Lochblechverkleidung angebracht, die leicht und zeitgemäß wirkt. Im Parkhaus dahinter stehen künftig wieder die Autos der Kunden. Anders als früher wird eine Parkgebühr fällig.