Tiere vor der Haustür Ungewöhnlicher Blick auf die Natur an der Niers

Sehr gerne wandert Rainer Wießner von der Kesseler Kirche aus ein Stückchen an der Niers entlang. Der Heimatverein hat dort originelle, mit geschnitzten Tieren versehene Bänke aufgestellt. Dort können sich Spaziergänger niederlassen und schauen, was da alles im hohen Gras umher flattert. Seit die Niers bei Kessel und in anderen Bereichen renaturiert ist, es Flachwasserbereiche und Überschwemmungsgebiete gibt, stellt sich die Natur wieder deutlich vielschichtiger dar, als es der Fall war, als die Niers eher ein Kanal war. „Es gibt sehr viele Insekten, auch recht seltene, dazu Wasservögel wie Reiher und Kormorane, verschiedene Entenarten, Zwergtaucher und Falter in allen Farben“, erzählt Wießner. Immer wieder sieht er auch einen Eisvogel in seinem unverwechselbaren prächtigen blauen Federkleid. „Aber der ist immer so schnell, dass mir da noch nie ein gutes Foto gelungen ist. Ich gebe aber nicht auf.“