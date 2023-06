Frühere Kaserne Abschied vom Wachgebäude in Goch

Nach langwieriger Vorarbeit ist in diesen Tagen das prägnante Wachgebäude der früheren Gocher Kaserne abgerissen worden. Nun erinnert nur noch das Schild „Reichswaldkaserne“ an der erhaltenen Mauer daran, dass hier lange Zeit der Zugang zu einer militärischen Liegenschaft war, in der neben den Soldaten auch viele zivile Mitarbeiter beschäftigt waren.