Kirchenleben : Goch feierte Fronleichnam wieder an der Nierswelle

Goch Nach zweijähriger Coronapause konnt jetzt wieder der Fronleichnamsgottesdienst der Arnold-Janssen-Gemeinde an der Nierswelle stattfinden. Abschließend gab es eine Prozession.

(nik) Nachdem der Freiluft-Gottesdienst in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Situation nicht stattgefunden hatte, freuten sich viele Gocher jetzt umso mehr, in diesem Jahr wieder Fronleichnam an der Nierswelle feiern zu können. Auch wenn Beteiligte feststellten, dass vor Jahren schon mal mehr Teilnehmer dabei waren, war es doch eine schöne Rückkehr zu einer Tradition: Wenn das Wetter es zulässt, findet die Messe zu Fronleichnam auf der „Niers-Bühne“ statt. Tatsächlich war es so sonnig, dass nicht nur die Besucher sich mit Mützen, Hüten und sogar Schirmen schützten, sondern sogar die Messdiener und ein Teil der Geistlichkeit. Die war übrigens in großer Anzahl vertreten und zog die Blick der Gläubigen auf die Pontonbrücke.