Bestattungskultur : Jede Menge Interesse am Friedwald

Bäume mit einem blauen Band sind als Ort für eine Ruhestätte noch zu erwerben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Die Firma Friedwald hat im Landesbetrieb Holz und in der altkatholischen Gemeinde Partner gefunden, mit denen sie einen Bestattungswald im Gocher Tannenbusch betreibt. Die Nachfrage ist groß.

Von Anja Settnik

Die Bedenken waren groß, als das Thema vor Jahren aufkam. Nicht zuletzt aus Sorge um die Entwicklung der Friedhöfe, die immer mehr ungenutzte Flächen aufweisen, hatte die Politik einen Bestattungswald in Goch erst einmal abgelehnt. Er kam durch die Hintertür. Recht kurzfristig erfuhr die Rheinische Post im vergangenen Jahr, dass es ihn nun doch geben würde: Das Unternehmen „Friedwald“, das entweder eine Kommune oder eine Kirchengemeinde als Partner benötigte, wurde mit den Altkatholiken und dem Landesbetrieb Holz einig. Gemeinsam feierten sie im Beisein zahlreicher Gäste die Eröffnung Mitte November.

Was ist seit damals geschehen?

Laut Carola Wacker-Meister, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei „Friedwald“, ist das neue Angebot ausgesprochen gut angenommen worden – „es ist tatsächlich so, dass die Nachfrage so groß ist, dass wir von Beginn an zusätzliche Waldführungstermine eingerichtet haben“, sagt sie im Gespräch mit der RP. Die Nachfrage sei so groß, dass die Termine für Februar und März bereits ausgebucht seien. Ab März fänden die Führungen 14-tägig statt, vom 21. März an gebe es auch wieder freie Plätze. Über die Internetseite können Interessenten schon jetzt Spaziergänge bis Mai buchen.

Kann man sich auch unbegleitet in dem Waldstück umsehen? Auch das ist natürlich möglich. Der Friedwald, 88 Hektar groß, ist über den Parkplatz an der Bedburger Straße zu erreichen. Eine große Info-Tafel klärt Interessenten über die neue Bestattungsform auf. Außerdem steht dort eine Baubude, die zeitweise geöffnet ist und wo es auch Handzettel gibt. Die Homepage des Unternehmens ist noch weit informativer.

Was gibt es zu sehen? Das Waldstück sieht etwas aufgeräumter aus als andere naturnahe Flurstücke, viele Bäume sind mit einem blauen oder gelben Band gekennzeichnet. „Blau“ zeigt an, das der Baum noch zu erwerben ist, vielleicht als Familienbaum. Urnen, die zu seinen Füßen eingebracht werden, haben eine Ruhezeit bis zu 99 Jahre. Bäume mit gelbem Baum sind Gemeinschaftsbäume, an denen bis zu 20 Urnen untergebracht werden können. Die Ruhezeit dort beträgt 15 bis 30 Jahre.

Hat es schon Beisetzungen gegeben? Laut Carola Wacker-Meister fanden schon in den ersten Wochen nach der Eröffnung acht Beisetzungen statt. Die Angehörigen, die ein Baumanrecht erworben haben, konnten den Andachtsplatz mit Bankreihen und Kreuz (für religiöse Menschen) nutzen und die Bestattung mit oder ohne einen Geistlichen vornehmen. Wichtige Infrastruktur gibt es ebenfalls – zum Beispiel eine Toilette am Parkplatz. Der Friedhofs-Wald liegt schließlich mitten im Wald, es gibt hier keine nahe gelegene Gastronomie.

Welche Bäume stehen zur Verfügung? Ein normaler Mischwald mit Eichen, Buchen, Ahorn, Birken, Douglasien; jeder dürfte etwas für sich passendes finden. Ob mächtige alte Eiche oder eher junger Ahorn: Die Bäume sind sehr unterschiedlich. An jedem der zur Verfügung stehenden Gewächse ist eine kleine Plakette befestigt, die Angaben zur Stärke, zum Alter und zur Lage des Baumes enthält. Daraus ergibt sich auch der Preis für die Grabstätte.

Was kosten die Urnengräber? Ein Basisgrab, bei dem der Förster den konkreten Platz aussucht, gibt es schon für 490 Euro. Wenn ein Kind bis zum dritten Lebensjahr verstirbt, kann ein „Sternschnuppenbaum“ in Anspruch genommen werden. In diesem Fall zahlen Familien nur für die eigentliche Beisetzung (etwa 350 Euro). Einen Baum nach Wunsch kann man ab 2500 Euro erwerben.

Wie sieht das eigentliche Grab aus? Die Urne muss biologisch abbaubar sein, markiert wird ihre Positionierung mit einer Baumscheibe. Spätere Grabpflege ist weder nötig noch (durch Schmuck oder Bepflanzung) erwünscht.