Tourismus in Goch : Reisemobilisten können kommen

Goch Der Friedenplatz in Goch ist von Freitag, 15. Mai, an wieder für Besucher geöffnet. Niederländische Gäste dürfen erst einmal nicht kommen. Für die CDU kommt die Wiedereröffnung zu spät.

(jul) Der Friedensplatz in Goch ist von Freitag, 15. Mai, an wieder für Reisemobilisten geöffnet. Das gab die Stadt Goch jetzt bekannt. Pressesprecher Torsten Matenaers weist jedoch daraufhin, dass vorerst nur Gäste, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, den Reisemobilstellplatz nutzen dürfen. „Dies gibt die Coronaschutzverordnung NRW so vor.“ Niederländer, die den Gocher Parkplatz für Reisemobile gerne nutzen, müssen vorerst draußen bleiben.

Für die CDU kommt die Wiedereröffnung des Gocher Wohnmobilstellplatzes im Übrigen zu spät. Partei-Vertreter berichten von wütenden Wohnmobilisten, die ihren Unmut auch an den Aushängen im Eingangsbereich des Friedensplatzes platziert haben. „Während andere Kommunen in der Region die Pforten ihrer Stellplätze am vergangenen Montag wieder öffneten, fanden nach Goch reisende Wohnmobilisten auf dem Friedensplatz jedoch noch verschlossene Türen vor“, sagt Andreas Sprenger, CDU-Fraktionsvorsitzender, und ergänzt: „Das hat nicht nur Besucher unserer Stadt verärgert.“ CDU-Bürgermeisterkandidat Jan Baumann sagt: „Gerade in Corona-Zeiten müsste die Stadtverwaltung und vor allem die Stadtspitze alles daransetzen, Besucher in Goch herzlich willkommen zu heißen. Denn Wohnmobilisten übernachten nicht nur in Goch. Sie kaufen auch in den örtlichen Geschäften ein. Und die Gocher Geschäfte sind gerade in diesen schwierigen Zeiten auf jeden Euro angewiesen.“