Kessel : Goch feiert sein 20-jähriges Freizeitbad

Auch CDU-MdB Stefan Rouenhoff und mancher, der mal Bürgermeister war oder es noch werden möchte, war unter den Gästen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Ein Treffen all derer, die sich in 20 Jahren besonders um GochNess verdient gemacht haben, war der Start in ein viertägiges Fest am Kesseler See. Es folgen Konzerte, Beach-Party und ein Familientag am Sonntag.

Das Thema wurde nicht verschwiegen: Der Beginn des Projekts „GochNess“, das damals noch keinen Namen hatte, war durchaus „holprig“, erinnerte Ulrich Knickrehm. Gochs Bürgermeister war damals noch einfaches Ratsmitglied und erlebte viel bürgerlichen Gegenwind gegen die Idee, ein neues Schwimmbad weit „draußen“ zu bauen. Das PCB-belastete Hallenbad in der Innenstadt lohnte eine Sanierung nicht und wurde abgerissen. Dort steht heute das Gocher Gymnasium. Aber wie es so ist mit der Gewohnheit: Heute haben sich die Gocher längst arrangiert mit ihrem Bad, das ja viel mehr ist: Freizeit- und Schwimmbad, Sauna, Natursee und immer öfter ein Ort für schöne Veranstaltungen unter freiem Himmel. So wird in diesen Tagen das 20-jährige Bestehen ebenfalls am See gefeiert. Den Anfang machte ein Abend im „kleinen Kreis“ all derer, die seit 1999 besonders viel mit GochNess zu tun haben.

Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke, die das Bad betreiben, begrüßte die Gäste und stellte fest, dass „wir uns heute selbst feiern“. Rund 320.000 Besucher sieht GochNess pro Jahr, was im Mittel 900 Männer, Frauen und Kinder am Tag bedeutet. „Wir haben hier eines der größten Freizeitzentren in der Umgebung“, stellte Marks fest. Er vergaß auch nicht, dem früheren Bürgermeister Rudolf Lange zu danken, der das schwierige Thema damals „politisch durchgefochten“ und schließlich „ausgetragen“ habe. Applaus gab’s außerdem für die Aktiven der DLRG, die gemeinsam mit den Hauptamtlichen für die Sicherheit im GochNess sorgen. Schließlich kündigte Marks auch noch das Programm der kommenden Tage an: Kasalla, House am Strand, die Eröffnung der neuen Kletterattraktion im Hallenbad, der Familientag. Am Sonntag sind bei freiem Eintritt alle Familien eingeladen, sich ein Bild von GochNess zu machen, wie es sich heute darstellt.

Info Vier Tage Programm samt einem Familienfest Tag 1 Schon vorbei – eine geschlossene Gesellschaft. Tag 2 Freitagabend: Skip Direction und Kasalla heizen ein. Tag 3 Am Samstag ab 11 Uhr kann am Piratenschiff gespielt werden, abends ist House am Strand. Tag 4 Familientag bei freiem Eintritt, Riesenrutschen und Events.

Bevor es zum gemütlichen Teil überging, durften zwei Redner ans Mikrofon: der heutige Bürgermeister und der Aufsichtsratsvorsitzende. Ulrich Knickrehm brachte in Erinnerung, wie „ausgesprochen umstritten“ der ausgesuchte Standort damals war, bis sich die Befürworter „mit einer gewissen Beharrlichkeit“ durchgesetzt hätten. 22 Millionen D-Mark kostete der Spaß damals, und seit damals verursachte das Bad (wie Schwimmbäder in allen anderen Städten auch) viele weitere Kosten.

Klaus Völling als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke nannte das Freizeitbad „eine subventionierte Pflichtaufgabe“, denn es sei klar, dass ein Schwimmbad zwar nie Gewinne erwirtschaften könne, aber ein wichtiger Dienst am Bürger sei. Zur Schwimmerziehung, für den Schulsport, für die Vereine und alle Menschen der Umgebung, die ihre Freizeit gerne im Wasser verbringen, sei es höchst wertvoll. Und deshalb werde immer wieder Geld zur Verfügung gestellt, um die Einrichtung nicht nur zu erhalten, sondern auch sinnvoll zu ergänzen. Wie jetzt ganz aktuell zum Beispiel um ein tolles Spielgerät für Kinder.