Jahresbilanz: Lob für erfolgreiche Nachwuchsarbeit

Uedem Bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Uedem wurde nicht nur die Einsatzbereitschaft der Kameraden, sondern vor allem die stark besetzten Jugend- und Kinderabteilungen hervorgehoben.

(RP) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Uedem, Alexander Janßen, hatte wieder ins Uedemer Bürgerhaus eingeladen, um dort die traditionelle Generalversammlung abzuhalten. In seinem Bericht sprach Janßen noch einmal die extreme Hitze und die daraus resultierenden Herausforderungen des Vorjahres an und dankte allen Kameraden für ihre vielen Einsatzstunden. Und er dankte Bürgermeister Rainer Weber und dem Rat der Gemeinde Uedem für das stets offene Ohr.

Auch für 2018 konnte von erfreulichen Zahlen im Nachwuchsbereich berichtet werden. Insgesamt konnte die Feuerwehr Uedem auch im letzten Jahr wieder wachsen, was die Führung der Feuerwehr, den Kreisbrandmeister Rainer Gilles und Bürgermeister Rainer Weber erfreut und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt. Die Jugendabteilung der Uedemer Feuerwehr ist bestens aufgestellt. Kinder- und Jugendfeuerwehr sind bis an die Grenzen ausgelastet. Auch dadurch steht der Nachwuchs für die Zukunft bereit. Die Kinderfeuerwehr, die von Jennifer Janßen geleitet wird, hat aktuell 20 Kinder in der Gruppe, die von fünf Betreuerinnen und zwei Betreuern 14-tägig betreut werden. Allerdings werden hier in Kürze schon wieder Kinder nachrücken.