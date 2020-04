Aus den Schulen : Pfalzdorfer Grundschule bekommt neue Toiletten

Ursula Niewerth ist Schulleiterin an der Freiherr-von-Motzfeld-Grundschule in Pfalzdorf. Foto: Evers/Evers, Gottfried (eve)

Goch Nach den Sommerferien sollen die Sanierungsarbeiten im Rahmen des NRW-Programms „Gute Schule“ abgeschlossen sein.

Darauf hat die Schule lange gewartet, jetzt ist es bald so weit: Die Freiherr-von-Motzfeld-Grundschule in Pfalzdorf bekommt eine neue Toiletten-Anlage. Eine entsprechende Ausschreibung der Stadt Goch ist raus. Demnach sollen dort elf Toiletten, acht Urinale, sechs Waschbecken sowie vier Heizkörper und zwei Abluftanlagen verbaut werden. Des Weiteren sind Fliesenarbeiten ausgeschrieben – 150 Quadratmeter Wandfliesen und 75 Quadratmeter Bodenfliesen, um genau zu sein.

Wann die Arbeiten beginnen, ist noch unklar: Die Angebote können bis zum 8. beziehungsweise 9. April bei der Zentralen Vergabestelle im Rathaus abgegeben werden. Danach folgt der Zuschlag und die mögliche Ausführung ab dem 1. Juni. Fest steht: Die Arbeiten sollen mit dem Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen abgeschlossen sein.

Die Sanierung der Toiletten in der Pfalzdorfer Grundschule ist aus dem Landesprogramm „Gute Schule“. Das sind Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. „Wir erwarten Kosten in Höhe von 160.000 Euro“, sagt Torsten Matenaers, Sprecher der Stadt Goch.