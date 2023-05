Grenzüberschreitend Freiheitsmahlzeit: Beim Essen werden Fremde zu Freunden

Zum zweiten Mal hatte der Veteran Gérard Cloin als Veranstalter zur Freiheitsmahlzeit nach Gennep geladen. In Limburg gilt die Erstauflage einer Veranstaltung als Innovation. „Wenn man sie dann zum zweiten Mal ausrichtet, sprechen wir schon stolz von einer Tradition“, merkte Genneps Bürgermeister Hans Teunissen an. Vertreter aus den Niederlanden, Deutschland, der Ukraine, Afghanistan, Syrien und den Molukken waren am Samstag im Elzendaalcollege zusammengekommen, um Frieden und Freiheit zu feiern — und an all jene zu erinnern, für die Krieg und Unfreiheit zum Alltag gehören.