Streicher-Nachwuchs Freier Eintritt zu allen Konzerten der Stringtime 2024

Das Eröffnungskonzert findet am Sonntag, 24. März, ab 17 Uhr im Kastell Goch statt. Am Mittwoch, 27. März, ab 17 Uhr ist ein Konzert in der evangelischen Kirche am Markt (kostenlos erhältliche Einlasskarten werden benötigt). Das Kammerkonzert in der Pfarrkirche St. Petrus in Hommersum ist am Donnerstag, 28. März, ab 19 Uhr. Auch hierzu werden Einlasskarten benötigt.