Besondere Pädagogik Freie Waldorfschule in Uedem plant ihre Oberstufe

Sie müssen mit einigen Vorbehalten klarkommen: Manchem scheint es doch recht verschroben, seinen „Namen zu tanzen“, Eurythmie heißt das Fach bei den Insidern und es geht darum, dass den einzelnen Buchstaben Gebärden zugeordnet werden. Andere „typische“ Waldorf-Themen sind da deutlich bodenständiger, etwa das Interesse am Werken, am Stricken oder an der Gartenarbeit. Die Gesamtschule Niederrhein-Aue in Uedem hat sich bei ihrer Gründung den Schwerpunkt „Landwirtschaft, Kunst und Handwerk“ gegeben. Ein Grund dafür, dass sich die Schule nach einem neuen Standort umsieht. Einem, der Platz bietet für Feldarbeit und Tierhaltung. Denn es sind die lebenspraktischen Themen, die das Besondere der Waldorf-Pädagogik ausmachen. Und noch so einiges weitere, das eher die Lernstruktur betrifft.