Uedem : Gottesdienstreihe in Uedem: „Mahlzeit!“ startet Sonntag

(RP) „Mahlzeit!“ – das ist der spannende Titel für die nächste Gottesdienstreihe der Freien evangelischen Gemeinde Uedem, die am Sonntag, 20. Oktober, beginnt. In insgesamt sechs Gottesdiensten beschäftigt sich die Reihe mit dem Thema „Essen und Trinken“ in der Bibel. Vom Frühstück bis zum Abendmahl ist alles dabei – und das hat auch sei-nen Grund: „Jesus hat gegessen und getrunken wie alle Menschen“, erläutert Pastor Christoph Krause, „und mit dem Abendmahl hat er uns sein Vermächtnis sprichwörtlich zwischen die Zähne gegeben.“ Die gesamte Bibel sei voll von Geschichten, in denen Gott seinen Leu-ten erst einmal etwas für den Körper gibt – vom Manna in der Wüste über die Brotvermehrung am See Genezareth bis hin zum Abend-mahl. „Gott versorgt die Menschen mit Nahrung, und er verbindet diese Erfahrung mit tiefen Wahrheiten, Zusagen und Herausforderun-gen“, so Krause.