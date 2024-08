Freibadsaison im Kreis Kleve „Von einem Rekordsommer sind wir weit entfernt“

Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage lassen es fast vergessen: Mit dem Sommer 2024 ist bisher nicht viel los. Und das drückt sich natürlich auch in den Besucherzahlen der Freibäder aus. Die sind ohnehin nicht mehr so angesagt, wie das vor Jahrzehnten der Fall war: Viele andere Freizeitmöglichkeiten sind mit ihnen in Konkurrenz getreten. Dabei steht kühles Wasser natürlich gerade an heißen Tagen bei vielen Menschen im Kreis Kleve noch hoch im Kurs. Was in Kleve und Goch gilt: Gut, dass es die Möglichkeit gibt, auch drinnen zu baden. Denn Toben und Spielen im Freizeitbad sind immer noch gefragt. Wetterunabhängig.