Termin und Veranstaltungen Freibad-Saison im GochNess kann endlich losgehen

Neben dem regulären Bade- und Saunabetrieb gibt es auch in der neuen Saison Saunanächte, verschiedene Veranstaltungen in der Wasserlandschaft und Abendveranstaltungen im Freibad, wie Jelena Pocek, Betriebsleiterin des GochNess, verrät. Am 13. Juli findet Latin Salsa am Stand statt. Ab 19 Uhr kann man den Abend bei Beachbar-Feeling, R&B, Zumba und Latin, kühlen Drinks und Strandatmosphäre genießen – und das sogar ohne Eintritt. Wie bereits im vergangenen Jahr findet auch diesjährig die „House am Strand“-Party statt. Am Samstag, 10. August ab 19 Uhr kann am Strand zu House-Music getanzt werden. Der Eintritt ist frei.