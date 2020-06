Freizeit in Goch : Copa Gochana öffnet früher als geplant

Das Gocher Freibad öffnet am Mittwoch, 24. Juni. Foto: Stadtwerke Goch Bäder GmbH/Jana Kalina, Stadtwerke Goch Bäder GmbH

Goch Weil das Wetter so gut ist, hat die Stadtwerke Bäder GmbH beschlossen, das Freibad in Goch bereits am Mittwoch für die Besucher zu öffnen. Wichtig: Das E-Ticket muss vorher bestellt werden. Das GochNess öffnet am Sonntag, 28. Juni.

(RP) Sommer und Sonne satt: Weil die Wetteraussichten in dieser Woche so gut sind, öffnet das Freibad Copa Gochana bereits am Mittwoch, 24. Juni. Das gab die Stadtwerke Goch Bäder GmbH bekannt.

„Ursprünglich hatten wir zum Ferienstart am kommenden Wochenende eine tägliche Öffnung des Freibades geplant“, sagt auch Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch Bäder GmbH, und ergänzt: „Aufgrund der Vorhersage, die schon ab Wochenmitte das perfekte Freibadwetter verspricht, haben wir uns entschieden, das Freibad bereits ab Mittwoch täglich zu öffnen.“