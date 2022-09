Gruppe mit Tradition : Pfalzdorfer Frauen unterstützen sich seit 95 Jahren

Goch-Pfalzdorf Es gibt nicht mehr viele Gruppen dieser Art, im Gocher Ortsteil Pfalzdorf allerdings besteht die Hoffnung, dass die Frauenhilfe weiter fortbesteht.

(nik) Seit 95 Jahre gibt es die Frauenhilfe der Evangelischen Kirchengemeinde Pfalzdorf. Derzeit 28 Mitglieder und ihre Gäste feierten den Geburtstag jetzt im Pfälzerheim. Es moderierte die langjährige Vorsitzende Irmtraut Seven. Pfarrer Jens Kölsch-Ricken nahm das Leitwort „Heimat“ auf und merkte an, dass auch der Glaube etwas sei, wo Menschen Heimat finden könnten.

Die monatlichen Treffen sind nicht nur für die Alteingesessenen gedacht, sie bieten auch Kontakte für Frauen, die neu zuziehen. Die Frauenhilfen in Deutschland sind seit jeher mehr als nur „Kaffeekränzchen“; es gibt Bildungsangebote zu theologischen oder gesellschaftspolitischen Themen. Sie werden inhaltlich in den Gruppen vorbereitet, auch werden thematische Angebote vom Kreis- und Landesverband wahrgenommen. In Pfalzdorf bringt sich die Frauenhilfe zudem bei vielen Veranstaltungen der Gemeinde ein, ohne großen Wind darum zu machen. Gottesdienste zu feiern und vorzubereiten – das ist seit jeher ein wichtiges Anliegen. Jedes Jahr findet ein Weltgebetstags-Gottesdienst der Frauen im März statt, außerdem der Gottesdienst zum 1. Advent.

Die Arbeit der Frauenhilfe unterliegt starkem Wandel – einige Frauenhilfen im Kirchenkreis lösen sich derzeit wegen mangelndem Nachwuchs auf. Frauen, die Treffen vorbereiten, Ansprechpartnerinnen sind und sich selbst inhaltlich einbringen, fehlen. „Es gibt kaum Neugründungen, es fehlt der Nachwuchs“, sagt Marion Möhlmann, Kreisverbandsvorsitzende der Frauenhilfe und selbst Leiterin eines Gesprächskreises für Frauen in Pfalzdorf. „Zur Zeit sind im Kreisverband noch 15 Gruppen mit ca. 190 Mitgliedern und drei Einzelmitgliedern aktiv“, so Möhlmann. Ein Grund dafür sei, dass die meisten Frauen heute berufstätig sind und wenig Zeit haben. Irmtraut Seven jedenfalls möchte die Gruppe nicht missen. Sie und Mechthild Gansen trugen mit einem Vortrag: „Kochstudio im Pfälzerheim – so vielseitig wie die Frauenhilfe“ zum unterhaltsamen Nachmittag bei.