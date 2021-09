Uedem : „Hauptsache, wieder Singen!“

Der Uedemer Frauenchor „pro musica“ mit seinem Leiter Manfred Hendricks bereitete dem Publikum und sich selbst zwei schöne Stunden.

Uedem Der Frauenchor „pro musica“ Uedem gab sein erstes Konzert seit dem Beginn der Corona-Zeit. Es war eine musikalische Zeit-Reise zum Geburtstag.

Von Anja Settnik

So lange liegt der ursprünglich angesetzte Termin zurück, dass der Anlass für das Konzert, das 30-jährige Bestehen, sich längst überholt hat. Der Frauenchor „pro musica“ Uedem, gegründet 1989, blickte erst jetzt im Uedemer Bürgerhaus musikalisch auf 30 Jahre Chorgeschehen zurück, weil Corona anderthalb Jahre lang keine Auftritte ermöglichte. Die Vorsitzende Evelyn Bebensee erzählte dazwischen von der harten Zeit, in der nicht gesungen werden durfte oder später unter sehr erschwerten Bedingungen: Sogar in Online-Konferenzen und draußen habe man geübt, „Hauptsache, wir konnten endlich wieder miteinander singen!“

Der Großteil der Chormusik-Freunde, die Karten für den März 2020 hatten, war auch zum neuen Termin gekommen, aus Moers reisten Vertreter des NRW-Chor-Verbandes an. „Ihr seid in der Region der erste Chor, der wieder ein Konzert veranstaltet, dazu gratuliere ich euch herzlich“, sagte ein Vertreter. Es war ein fröhliches Programm, das Dirigent Manfred Hendricks da zusammengestellt hatte, und seine Unterstützung am Keyboard war mehr als eine Begleitung der Sänger. Der Kirchenmusiker, Lehrer und Hochschuldozent begeisterte mit seinen Bearbeitungen bekannter Stücke aus verschiedenen Zeiten, die er immer wieder durch virtuose Improvisationen aufwertete.