Geschichte einer rührenden Freundschaft „Ich wollte zumindest wissen, dass es Francoise gut geht“

Die Zucchini, die da im Ofen schmoren, hat Francoise aus ihrem eigenen Garten mitgebracht. Etwa 900 Kilometer musste das Gemüse, das im Hochsommer auch am Niederrhein problemlos zu bekommen wäre, in diesem Fall aber echt französisch ist, im Auto überstehen. Seine Haltbarkeit steht fast sinnbildlich für diese Freundschaft: Nach fast 40 Jahren, in denen sie sich nicht sahen, verstehen sich Francoise aus der Bretagne und Michaela aus Goch noch immer hervorragend. Die beiden Frauen, heute Anfang 50, haben sich 1985 durch einen Schüleraustausch kennengelernt. Jahrelang besuchten sie sich wechselseitig, schrieben sich noch dann und wann, bis sie Abitur hatten und das Erwachsenenleben begann. Michaela Nürenberg versichert, sie habe die Freundin nie vergessen. Und immer den Wunsch gehabt, sich wiederzusehen. Manche Wünsche erfüllen sich. Derzeit ist Francoise in Goch zu Besuch.