Neustart zum 1. Januar Zwei Frauen führen ab sofort Remax in Goch

Für Thomas Dammers und Sascha van Bentum ist es ein „weiterer Schritt in die Stärkung der Remax-Aktivitäten in der Region“ und „erkennbares Engagement für den Abbau von Leerständen im örtlichen Einzelhandel am Standort Goch“. Beide freuen sich sehr darüber, dass sich mit Franziska Schönberg und Julia Thyssen zwei engagierte Immobilien-Fachmaklerinnen zur engen Zusammenarbeit mit dem weltweit tätigen Makler-Netzwerk entschlossen haben. Mit Wirkung vom 1. Januar 2024 sind Franziska Schönberg und Julia Thyssen, die beide durch die IHK zertifiziert und schon lange für Remax tätig sind, Geschäftsführende Gesellschafterinnen und damit Chefinnen in den schmucken Räumlichkeiten an der Brückenstraße 1 bis 3.