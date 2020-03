Interview Franz van Beek : Heimatverein wünscht sich mehr Information und Sachlichkeit

Goch Der Vorsitzende des Gocher Heimatvereins nimmt Stellung zum geplanten Hotel-Neubau. Sein Gefühl: Hotel ja, aber nicht unbedingt im Rosengarten

Franz van Beek Das klingt so, als sei der Heimatverein geradezu verpflichtet, sich gegen eine vermeintliche Tatsache zu richten, die bisher alles andere als eine Tatsache ist. Soll der Heimatverein etwa, wie Hunderte es derzeit tun, Sätze wie „Der Stadtpark soll bleiben“ einfach so mit einem „Daumen hoch“ liken?

van Beek Der Heimatverein, der aus einigen hundert Mitgliedern besteht, hat zurzeit ebenso wenig Informationen darüber, was der Investor sich eigentlich wünscht, wie alle die, die diesen „Daumen hoch“ gegen den Investor vergeben. In diesen Zeiten ist es aus den uns allen bekannten Gründen auch recht schwierig, „die Meinung“ des Heimatvereins zu ermitteln. Sie ist, wie das bei allen größeren Gruppen so ist, sehr differenziert. Es gibt aber eine mehrheitliche Meinung des Vorstandes, die allein auf dem „Gocher Gefühl“ und ohne Informationshintergrund basiert. Sie lautet: „Ein Hotel in Goch ja, aber nicht unbedingt im Rosengarten.“