Täter Jahre später verurteilt Der Mord an Franz Schneider – Gochs erstes Nazi-Opfer

Ein Stolperstein des Künstlers Gunter Demnig am Blumenplatz 4 und ein Straßenschild am Rande der Innenstadt tragen seinen Namen und erinnern an das wohl erste Opfer des Nationalsozialismus in Goch: Vor 90 Jahren wurde Franz Schneider, Kommunist und Leiter des lokalen Kampfbundes gegen den Faschismus, festgenommen, ins „Schutzhaftgefängnis“ nach Kleve transportiert und Wochen später auf dem Gefängnishof von SA-Leuten und Polizisten mit Gewehrkolben totgeschlagen. Dass sein Schicksal nicht in Vergessenheit geriet, ist seinem Freund und Schwager, dem kommunistischen Reichstagsabgeordneten Gerd Horseling aus Goch zu verdanken. Der sorgte auch dafür, dass Franz Schneider in Kleve exhumiert und seine Gebeine auf den Gocher Friedhof übergeführt und unter großer Anteilnahme der Bevölkerung am 7. September 1946 beigesetzt wurden. Auf den Prozess gegen seinen Mörder musste Goch länger warten, der fand erst 1959 in Kleve statt.