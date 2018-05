Goch: Franz Bremers wird mit dem Rheinlandtaler geehrt

Goch Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) zeichnet Franz Bremers für sein ehrenamtliches Engagement der Mundartpflege in Uedem aus.

Franz Bremers ist in Uedem bestens bekannt: Seit Jahrzehnten prägt er das kulturelle Leben im Ort. 1981 gründete er die Mundartgruppe, deren Leiter und Sprecher er über drei Jahrzehnte lang war. Die Gruppe widmete sich im Laufe der Jahrzehnte vielerlei Themen auf den Gebieten der Mundartpflege, des Alltagslebens und der Zeitgeschichte von Uedem. So entstanden zum Beispiel drei umfangreiche Werke mit Fotodokumentationen oder Bräuchen, Sitten und Regeln in Uedem im Wandel der Zeit.