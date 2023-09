Großer Andrang an den Bahnsteigen Hier fährt die berühmte Dampflok durch den Niederrhein

Die Menschenmenge, die sich zum Auftakt des langen Tages traf – die Ankunft zurück in Goch wurde am Samstag immerhin erst nach 23 Uhr erwartet –, war bunt gemischt: Eltern, die ihren Kindern einen Dampfzug wie bei Harry Potter zeigen wollten. Senioren, die sich noch daran erinnern können, früher selbst in einem solchen unterwegs gewesen zu sein. Romantiker, die sich einmal wie in den Filmwelten des Orient-Express oder Casablanca fühlen wollten – und natürlich Eisenbahnliebhaber, die am Bahnsteig etwas wehmütig über die alte Technik fachsimpelten.