Kalkar : Forum Kalkar unterstützt Britta Schulz

Kalkar Forum Kalkar plant die Kommunalwahl 2020 mit Bürgermeisterin Britta Schulz.

(RP) Drangvolle Enge herrschte auf der ordentlichen Mitgliederversammlung der Wählergemeinschaft Forum Kalkar im Hotel Siekmann. Gleich neun neue Mitglieder konnte der Vorsitzende Heinz Igel begrüßen. Britta Schulz wird im nächsten Jahr wieder für das Forum als Bürgermeister-Kandidatin antreten. In ihrer Rede warb sie um die Unterstützung, der Beschluss wurde erwartungsgemäß einstimmig gefasst. In diesem Zusammenhang wurde auch der Fahrplan für das kommende Jahr vorgestellt. Die Wählergemeinschaft wird im Frühjahr 2020 die Aufstellungsversammlung für die Besetzung der 16 Wahlkreise durchführen. Heinz Igel betonte, dass der Wahlkampf vom Forum Kalkar in sachlicher, fairer und vorwärtsgewandter Weise vonstattengehen wird.

Nachfolgend informierte der Fraktionsvorsitzende Lutz Kühnen über die Arbeit und erläuterte auch den Werdegang zum Antrag auf die Erstellung eines Wegenetzkonzeptes. „Wir hätten schon viel weiter sein können“, so Kühnen mit dem Verweis auf die Stadt Rees, wo das Konzept jüngst vorgestellt wurde. Der erstmals in 2018 vom Forum gestellte Antrag auf die Erstellung eines vom Land NRW geförderten Wegenetzkonzeptes wurde seinerzeit mehrheitlich abgelehnt. Erst die Aussicht auf die Förderung von Sanierungsmaßnahmen ließ die ablehnende Haltung kippen. Zuvor wurde im Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW auf den Handlungsbedarf in Bezug auf die in die Jahre gekommenen Wirtschaftswege in Kalkar hingewiesen. Auch in Bezug auf das wichtige Thema Klimaschutz hat die Fraktion einen Antrag zum Beitritt der Stadt zum Klimabündnis der Kommunen im Kreis Kleve eingereicht.