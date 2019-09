Goch : „För Land en Lüj“: Mundart im Gocher Kastell

Goch Die erste von zwei Mundartveranstaltungen ist im Gocher Kastell.

Gochs Platt bringen Theo Schreuder und Wilhelm Spans zu Gehör. Auf Uems platt singen die „Parodisten“ und Willi Teyssen erzählt passend zum 150-jährigen Jubiläum über die Boxteler Bahn. Biblische Geschichte auf Mundart übersetzt hat Pastor Alois van Doornick, Heino Derkx aus Walbeck berichtet über das „Schötzefest in Prummenau“. Ebenfalls aus Walbeck ist Lasse Füngerlings dabei. Bedburg-Hau wird vertreten durch Manfred van Halteren. Ein wenig südlicher von Goch klingt die Mundart anders mit Hans Tervooren aus Kervenheim und Hans van Leuven aus Lüllingen. Geschichtlich gesehen die jüngste Mundart am Niederrhein ist der Pfälzer Dialekt, den Marcelle Weber aus Kehrum zu Gehör bringt.

Bei Kaffee und Kuchen treten alle Akteure zu Gunsten der Förderung von Geschichte und Mundart im Kreisgebiet „vör lau op“. Während der Veranstaltung, die traditionell von den Sparkassen im Kreis unterstützt wird, ist eine Verlosung. Der erste „Platt-proat-meddag för Land en Lüj“ ist am Sonntag, 6. Oktober, ab 15 Uhr im Gocher Kastell, Einlass ist ab 14 Uhr. Karten zum Preis von fünf Euro gibt es in der Stadtverwaltung in Goch. VVK-Stellen sind in den Verwaltungen Bedburg-Hau, Kleve, Uedem, Kalkar, Kranenburg, Weeze, Geldern, Kevelaer, Rees, im Stadttheater Emmerich und im Info-Center Moyland. Der 2. Nachmittag „För Land en Lüj“ ist am 27. Oktober in Nieukerk.