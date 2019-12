Energieversorgung : Auszeichnung „Höchstes Vertrauen“ für Stadtwerke

Goch Die Stadtwerke Goch haben an einer von Focus Money durchgeführten Studie teilgenommen und bundesweit den vierten Platz belegt.

(jul) Über diese Auszeichnung freuen sich Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch, und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Völling besonders: So hat der örtliche Energieversorger den vierten Platz in der von Focus Money in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsförderung GmbH durchgeführten Studie „Höchstes Vertrauen“, Kategorie Stadtwerke, belegt.