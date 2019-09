Flugverkehr : Weeze muss Kosten für Tower tragen

WEEZE Airportchef Ludger van Bebber sieht Weeze benachteiligt. Weil die Flugsicherung nicht zuständig ist, muss der Flughafen für die Luftüberwachung zahlen. Er schilderte seine Sorgen beim Besuch von Roman Müller-Böhm (FDP).

Was bewegt die Tourismusbranche? Dieser Frage ging der jüngste Bundestagsabgeordnete Roman Müller-Böhm (FDP) während seiner Niederrhein-Tour auf den Grund. Im Herbst will er zusammen mit seinen Fraktionskollegen ein Papier zur Tourismus-Situation in Deutschland veröffentlichen. Das Positionspapier soll darüber hinaus auch konkrete politische Forderungen enthalten. Jetzt besuchte der Obmann im Bundestagsausschuss für Tourismus den Airport Weeze, um sich dort mit Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber über die Situation des Flugtourismus am Niederrhein auszutauschen.

Bei der Frage Müller-Böhms, welche Themen van Bebber beschäftigt, ging der Flughafenbetreiber auf die Organisationsstruktur für Tower (Flugverkehrskontrolltürme) in Deutschland ein. Die Flughäfen Paderborn, Dortmund und Weeze seien strukturell benachteiligt. Da der Flughafen in Weeze vom Bund aufgrund einer Verordnung nicht anerkannt ist, wird der Tower in Weeze nicht von der Deutschen Flugsicherung (DFS) betrieben. Der Airport muss selber zahlen. Dadurch müsse der Tower vom Airport Weeze eigenständig unterhalten werden. Die Mehrbelastung für nicht anerkannte Flughäfen läge im siebenstelligen Bereich, so van Bebber.

Roman Müller-Böhm ist am 12. Dezember 1992 in Essen geboren. Er ist einen Monat jünger als der CDU-Politiker Philipp Amthor und damit jüngster Abgeordneter im Bundestag. Er kandidierte im Wahlkreis Oberhausen – Wesel III (Dinslaken), dessen Einzugsgebiet in der Schnittstelle zwischen Ruhrgebiet und Niederrhein liegt. Er ist Obmann und Mitglied in den Ausschüssen für Tourismus sowie Recht- und Verbraucherschutz.

Der jüngste Bundestagsabgeordnete will weitere Fördermöglichkeiten über Bund und Länder schaffen sowie die regionalen Tourismusmarken wie dem Niederrhein Tourismus stärken. Zudem will er die Hürden beim Stellen eines Förderantrags und der letztendlichen Umsetzung eines Vorhabens verbessern. Ein Fördersystem wie in Österreich sei ein gutes Beispiel. Dort gebe es eine zentrale Förderungsstelle, wo alle Förderangebote gesammelt werden, die wahrgenommen werden können. In Deutschland seien darüber hinaus nur 20 Prozent der touristischen Leistungen online präsent. „Da müssen wir dringend schauen, dass wir die Leute dazu in die Lage versetzen, dort mehr zu investieren“, so Müller-Böhm. Das große politische Kapitel der Dokumentationspflicht will der 26-jährige Politiker auch anpacken. Rund 14 Stunden pro Woche investiert ein Betrieb in die Dokumentation, so Müller-Böhm. In diesen 14 Stunden könne man sich nicht um die Gäste kümmern oder weitere wichtige Aufgaben wahrnehmen, so Müller-Böhm.