Reisen als Gewinne 20 Jahre Flugbetrieb werden gefeiert

Im Zentrum der Betrachtung steht aber immer der Flugbetrieb selbst. In diesen Wochen ist im Terminal eine Menge los: Gerade erst sind die NRW-Osterferien vorbei, derzeit zeigen die gelben Nummernschilder auf dem Parkplatz an, dass im Nachbarland Meivakanties sind. Neben Platzhirsch Ryanair sind inzwischen enige andere Airlines in Weeze aktiv, vorwiegend arbeiten sie mit niederländischen Veranstaltern zusammen. So gab es gerade Erstflüge von Sky Express nach Kos, Zakynthos, Rhodos und Kreta stehen ebenfalls im Programm. Die marokkanische Staatsfluglinie Air Arabia bietet Flüge nach Fes an. Die gibt’s zwar auch bei Ryanair, aber für Marokkaner ist es oft eine Frage der Loyalität, mit der „eigenen“ Gesellschaft zu fliegen, außerdem genieße man dort einen anderen Service. Marketing-Mann Terhorst freut sich nicht nur an den schönen Fotos, die entstehen, wenn eine Maschine bei der ersten Landung in Weeze durch den „Taufbogen“ rollt, durch Veranstalter und deren Pauschalgäste kämen auch Leute nach Weeze, die vorher noch nie hier waren. „Und sie erleben bei uns gute Abläufe samt perfekter Abfertigung – etwas, das an vielen großen Airports mit ihren operativen Problemen, mit Personalmangel und langen Wartezeiten so nicht erlebt wird“, weiß Sebastian Papst.