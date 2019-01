Karneval: Flüstersitzung und „Frau Doktor Bütt“

Goch Die Flüstersitzung der Vrouwenpoort im Poorte Jäntje war mit 120 Gästen und buntem Programm ein voller Erfolg. Feierlich wurde Marita van de Kamp mit dem „Doktor Humoris“ ausgezeichnet.

Der Gocher Karneval ist im zweiten Flüstersitzungsjahr. Nachdem die Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort 2018 das Sitzungsformat ohne Technik, Verstärker und Mikrofone erfolgreich von Köln nach Goch importiert hatte, konnte Sitzungspräsident Heiner Terbuyken jetzt in der ersten Flüstersitzung der aktuellen Session feststellen: „Wir haben nichts falsch gemacht.“ 120 Gäste waren in die Gocher Narrenburg, das Poorte Jäntje, gekommen. Das fünfstündige Programm unterhielt die Narren mit abwechslungsreichen Büttenreden und handgemachter Live-Musik. Viel Fröhlichkeit auf engem Raum schuf eine Atmosphäre, die alle begeisterte.

„Wenn Holland nicht wär, läge Goch am Meer“ – so lautete das Motto der Sitzung, und so sang auch Günther Hemmers vom Kolping Karnevals Komitee. Begleitet wurde er von Klara Achten am Akkordeon. Die Uedemerin hatte auch schon bei der ersten Ausgabe der Flüstersitzung im letzten Jahr mit ihrem Instrument ein ganzes Tusch-Orchester ersetzt. Immer wieder stimmte das Publikum textsicher mit ein.