Polizeieinsatz in Goch : Flucht mit gestohlenem Pedelec endet in vorläufiger Festnahme

Flucht mit gestohlenem Pedelec endet in vorläufiger Festnahme

Polizeieinsatz in Goch

Die Polizei konnte die Flucht eines Pedelec-Fahrers in Goch vereiteln. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Foto: dpa/Friso Gentsch

Goch Mit einem gestohlenen Pedelec fuhr ein 28-Jähriger unter Drogeneinfluss entgegen einer Einbahnstraße in Goch. Die Polizei holte ihn bei einem Fluchtversuch ein und nahm ihn vorläufig fest.

Die Besatzung eines Streifenwagens wollte am Dienstag auf der Bahnhofstraße in Goch einen Pedelec-Fahrer anhalten und kontrollieren, da dieser die Einbahnstraße in die falsche Richtung befuhr. Der junge Mann versuchte allerdings zu flüchten, zunächst teils Schlangenlinien fahrend mit dem Pedelec, dann zu Fuß.