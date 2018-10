Volksfest : Fliegenkirmes in Uedem

Rund um den Brunnen gibt es noch bis zum morgigen Dienstag die traditionelle Fliegenkirmes. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Bei schönstem Sonnenschein startete die traditionelle Herbstkirmes der Schustergemeinde. Am heutigen Montag ist ab 14 Uhr Familientag mit reduzierten Preisen auf allen fünf Fahrgeschäften. Morgen gibt’s das Höhenfeuerwerk.

Zwei Schläge höchstens, dann muss der Zapfhahn sitzen und das Bier fließen. Das Ritual des Fassanstichs zur Eröffnung der Fliegenkirmes erledigte in diesem Jahr gekonnt der stellvertretende Bürgermeister Walter Kanders. Dazu schien die schönste Herbstsonne, und die ersten Kirmesbesucher hatten sich zahlreich eingefunden, um ein Glas Freibier, roten oder klaren Kirmes-Schnaps oder auch eine alkoholfreie Limonade zu ergattern. Die ersten Freigetränke der Kirmes spendeten wie gewohnt der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) und die Gemeinde. Sogleich gingen an allen Fahrgeschäften die bunten Lichter an, und zu den großen Hits des „King of Pop“, Michael Jackson, setzten sie sich in Bewegung. „Happy Hour“ war das Motto der ersten Stunde, was bedeutete, dass die Preise der Fahrgeschäfte um die Hälfte reduziert waren.

Größte Attraktion auf dem Marktplatz ist in diesem Jahr der beliebte „Scheibenwischer“ alias „Disco Dance“. Die Fahrgäste sitzen scheinbar harmlos in einer Reihe, jedoch nach wenigen Sekunden werden sie ordentlich aus dem Gleichgewicht gebracht durch eine kreisende Bewegung der gesamten Sitzreihe. Begeisterte Gesichter und glückliche Schreie verrieten aber, dass das schön ist. Manch ein interessierter Besucher guckte sich das erst einmal an, jedoch eine halbe Stunde nach Eröffnung war der „Disco Dance“ mit seinen 22 Sitzplätzen dann voll besetzt und am Kassenhäuschen stand die Schlange.

Besonders großen Andrang verzeichnete der Karussell-Klassiker für Erwachsene, der Musik-Express „Hits on Tour“. Die wilde Fahrt über „Berg und Tal“ ist ein Dauerbrenner unter den Kirmesfahrgeschäften wie auch der Autoskooter, bei dem sofort zahlreiche Fahrzeuge in Bewegung waren, was den Spaßfaktor hier besonders steigert. Musik-Express und Autoscooter haben in Uedem immer ihren angestammten Platz an der Bleiche. Die kleinen Besucher steuerten die Karussell-Fahrt ins „Disney Land“ oder den Flug im „Pan American“ an. Große und kleine Kuscheltiere in allen Farben gab es zu gewinnen beim Entenangeln, das gleich mehrmals zwischen Bleiche und Marktplatz im Angebot ist. Viele verschiedene Preise konnten die Besucher auch durch Werfen mit Pfeilen auf Luftballons oder an der klassischen Schießbude gewinnen. Um die lustigen Stofftiere aus dem Greifautomaten „Good Luck“ zu erwischen, braucht es Geschick, einen Euro und ganz viel Glück. Nostalgische Lebkuchenherzen, die nicht gegessen, aber zu Hause jahrelang aufbewahrt werden, gab es in vielen Variationen. Echte kulinarische Verführungen wie Spießbraten, frisch gebrannte Mandeln, Backfisch oder süßes Obst in Schokolade bereiteten den Besuchern die Qual der Wahl. Ein riesiger Strauß aus glitzernden Luftballons wehte im noch sommerlichen Wind, der eine oder andere Ballon wanderte bereits in eine kleine Hand.